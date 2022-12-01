Продюсер раскрыла детали работы над сериалом по «Гарри Поттеру»

Американский продюсер отметила, что сейчас руководство студии Warner Bros. и авторы задействованы в переговорах о съёмках будущего сериала по вселенной «Гарри Поттера».

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Слова Ченнинг Данги цитирует издание Variety. Продюсер рассказала, что у руководства Warner Bros. есть большие амбиции на новый проект о вселенной «Гарри Поттера».

По словам Данги, вскоре неминуемо что-то появится на горизонте, к этому есть большая страсть и интерес.

Она отметила также, что новое руководство студии уже провело переговоры с Amazon по поводу создания анимационного контента под брендом DC.