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21 минуту назад

Продюсер Ченнинг Данги раскрыла детали работы над сериалом по «Гарри Поттеру»

runews24.ru

Американский продюсер отметила, что сейчас руководство студии Warner Bros. и авторы задействованы в переговорах о съёмках будущего сериала по вселенной «Гарри Поттера».

Продюсер раскрыла детали работы над сериалом по «Гарри Поттеру»
Фото: runews24.rurunews24.ru

Слова Ченнинг Данги цитирует издание Variety. Продюсер рассказала, что у руководства Warner Bros. есть большие амбиции на новый проект о вселенной «Гарри Поттера».

По словам Данги, вскоре неминуемо что-то появится на горизонте, к этому есть большая страсть и интерес.

Она отметила также, что новое руководство студии уже провело переговоры с Amazon по поводу создания анимационного контента под брендом DC.

Отметим, что прошлые главы Warner Bros. выступали против такой идеи.

Сериалы,Гарри Поттер,Amazon,
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