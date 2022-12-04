Сериалы, которые вышли недавно и завоевали любовь зрителей

Традиционно осенью начинается “бум” сериальных новинок, который длится до весны. Именно в это время выходят самые потенциально перспективные сериалы, а также сезоны уже полюбившихся проектов. В материале “Рамблера” — сериальные новинки, которые уже получили положительные отзывы критиков и зрителей.

Фото: Кадр из сериала "Шантарам" Кадр из сериала "Шантарам"

“Шантарам”

Видео дня

Сериал снят по одноименном бестселлеру Грегори Дэвида Робертса и стал популярным сразу же после выхода, так как зрители хотели воочию увидеть реализацию романа. Он написал свою книгу, основываясь на собственной биографии. Сюжет рассказывает о мужчине из Австралии, которого должны посадить в тюрьму из-за кражи. Однако он выбирается из камеры и вынужден скрываться в Индии. В новой стране он переосмысливает свою жизнь, находит новые ценности и полностью меняет мировоззрение.

“1899”

Кадр из сериала "1899"

Триллер от создателей “Тьмы” не превзошел ожидания фанатов, но, несмотря на это, получил довольно много положительных отзывов критиков. Действие сюжета разворачивается на корабле, следующим из Новой Англии в США. На борту можно встретить различных людей: от богачей из Европы, до гонимых религиозных фанатиков и безбилетников. Все они скрывают какие-либо тайны, но есть то, что их объединяет — все они связаны с кораблем, который пропал на этом же маршруте четыре месяца назад.

“Уэнсдэй”

Кадр из сериала "Уэнсдэй"

Комедийный сериал о дочери из семейки Аддамс не подавал больших надежд на удачный релиз, но спустя неделю после даты выхода его завалили положительными отзывами. В нем рассказывается о жизни Уэнсдей Аддамс, которая уезжает учиться в темную академию. Там девочке приходится несладко из-за тяжелой учебы, но ей приходится через это проходить, чтобы раскрыть серийного убийцу и больше узнать о своей семье.

“Кабинет редкостей Гильермо дель Торо”

Кадр из сериала "Кабинет редкостей Гильермо дель Торо"