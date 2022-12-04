Сериалы, которые вышли недавно и завоевали любовь зрителей

Традиционно осенью начинается “бум” сериальных новинок, который длится до весны. Именно в это время выходят самые потенциально перспективные сериалы, а также сезоны уже полюбившихся проектов. В материале “Рамблера” — сериальные новинки, которые уже получили положительные отзывы критиков и зрителей.
Сериал снят по одноименном бестселлеру Грегори Дэвида Робертса и стал популярным сразу же после выхода, так как зрители хотели воочию увидеть реализацию романа. Он написал свою книгу, основываясь на собственной биографии. Сюжет рассказывает о мужчине из Австралии, которого должны посадить в тюрьму из-за кражи. Однако он выбирается из камеры и вынужден скрываться в Индии. В новой стране он переосмысливает свою жизнь, находит новые ценности и полностью меняет мировоззрение.
Триллер от создателей “Тьмы” не превзошел ожидания фанатов, но, несмотря на это, получил довольно много положительных отзывов критиков. Действие сюжета разворачивается на корабле, следующим из Новой Англии в США. На борту можно встретить различных людей: от богачей из Европы, до гонимых религиозных фанатиков и безбилетников. Все они скрывают какие-либо тайны, но есть то, что их объединяет — все они связаны с кораблем, который пропал на этом же маршруте четыре месяца назад.
Комедийный сериал о дочери из семейки Аддамс не подавал больших надежд на удачный релиз, но спустя неделю после даты выхода его завалили положительными отзывами. В нем рассказывается о жизни Уэнсдей Аддамс, которая уезжает учиться в темную академию. Там девочке приходится несладко из-за тяжелой учебы, но ей приходится через это проходить, чтобы раскрыть серийного убийцу и больше узнать о своей семье.
В этом сериале собрались самые безумные задумки легендарного оскароносного режиссера. Всего в сериале восемь серий, основанных на рассказах известных авторов, пишущих в стиле хоррор. Гильермо дель Торо воплотил их в жизнь и завоевал любовь критиков, в том числе тех, кто обычно не любит страшные фильмы. Они называют проект “действительно захватывающим” и “взрывающим мозг”. Так что если вы захотите пощекотать свои нервы, обязательно включайте этот сериал.