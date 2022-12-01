О BTS выйдет сериал с секретными историями!

Это случилось! О южнокорейской к-поп группе BTS, наконец, сняли отдельный сериал. Поклонники ликуют, ведь в нем расскажут ранее неизданные истории о группе, о которых никто не знает.

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

Накануне компания Big Hit выступила с заявлением. Они сообщили, что на платформе Disney+ выйдет новый документальный сериал под названием BTS Monuments: Beyond the Star. Цель проекта – показать путь айдолов от самого их дебюта до сегодняшнего дня. Как гласит объявление, на экранах покажут те истории, о которых никто и никогда не рассказывал ранее. Заинтриговало? Нас – да!

Пока нет никаких подробностей, какие конкретно «секретные истории» войдут в сериал. Поклонники рассуждают, что, возможно, BTS расскажут о своих девушках, ссорах в группе или о том самом моменте распада. Ведь именно эти темы всегда были под запретом. В сериал войдут также архивные записи и интервью.