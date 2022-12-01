Звезда "Властелина колец" раскритиковал "Кольца власти"

Британский актер Бернард Хилл, известный по роли коля Теодена в трилогии "Властелин Колец", раскритиковал сериал "Кольца власти". Об этом сообщает Variety.

Фото: Кадр из фильма "Властелин колец" Кадр из фильма "Властелин колец"

По словам актера, проект был создан "лишь для получения прибыли":

"Удачи им и все такое, но выглядит это все так себе".

Он также отметил, что не хочет ни смотреть сериал, ни участвовать в нем. Хилл считает, что франшизе "Властелин колец" стоило закончится на трилогии Питера Джексона. При этом спин-офф "Хоббит" актер похвалил.

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