Звезда "Властелина колец" раскритиковал "Кольца власти"

Британский актер Бернард Хилл, известный по роли коля Теодена в трилогии "Властелин Колец", раскритиковал сериал "Кольца власти". Об этом сообщает Variety.
По словам актера, проект был создан "лишь для получения прибыли":
"Удачи им и все такое, но выглядит это все так себе".
Он также отметил, что не хочет ни смотреть сериал, ни участвовать в нем. Хилл считает, что франшизе "Властелин колец" стоило закончится на трилогии Питера Джексона. При этом спин-офф "Хоббит" актер похвалил.
Ранее стало известно, что звезда "Один дома" получил серьезные ожоги во время съемок.