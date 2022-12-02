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25 минут назад

Третий сезон «Мандалорца» начнётся 1 марта

Чемпионат.comиещё 2

Disney объявила дату премьеры третьего сезона «Мандалорца» — 1 марта 2023 года. Ранее компания планировала начать выпуск новых серий в феврале, но планы по неизвестным причинам решили немного сместить.

Третий сезон «Мандалорца» начнётся 1 марта
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В новом сезоне главный герой сразу окажется с Грогу — после финала второго сезона они воссоединились в мини-сериале «Книги Бобы Фетта», где как раз успели показать затравку для грядущих серий «Мандалорца». Герой опорочил своё кредо и отправится на родную планету, чтобы искупить вину.

В честь анонса точной даты премьеры Disney показала новый кадр сериала — на нём Мандо и Грогу.

«Мандалорец» — на текущий момент главный сериал Disney+, который уже добрался до третьего сезона. Проект сумел стать настолько успешным, что запустил множество ответвлений — наиболее интересным из них стала «Асока», премьера которой ожидается в 2023-2024 году.

Сериалы,Walt Disney,
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