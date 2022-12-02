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3 часа назад

Сериал "Клуб полуночников" от Netflix закрыли после первого сезона

Газета.Ru

Сериал «Клуб полуночников» от Netflix был закрыт после выхода первого сезона. Об этом сообщает Deadline.

Сериал "Клуб полуночников" закрыли после первого сезона
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Новость об отмене продолжения может быть связана с тем, что исполнительные продюсеры проекта Майк Фланаган и Тревор Мэйси покидают Netflix из-за сделки с Amazon Studios.

Картина является адаптацией одноименной книги Кристофера Пайка. По сюжету в хосписе для неизлечимо больных подростков восемь пациентов собираются вместе каждую ночь, чтобы рассказывать друг другу истории. В один день они заключают договор о том, что тот, кто умрет первым, подаст группе знак из потустороннего мира.

Сериалы,Netflix,Amazon,
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