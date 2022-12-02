Сериал "Клуб полуночников" закрыли после первого сезона

Сериал «Клуб полуночников» от Netflix был закрыт после выхода первого сезона. Об этом сообщает Deadline.

Новость об отмене продолжения может быть связана с тем, что исполнительные продюсеры проекта Майк Фланаган и Тревор Мэйси покидают Netflix из-за сделки с Amazon Studios.

Картина является адаптацией одноименной книги Кристофера Пайка. По сюжету в хосписе для неизлечимо больных подростков восемь пациентов собираются вместе каждую ночь, чтобы рассказывать друг другу истории. В один день они заключают договор о том, что тот, кто умрет первым, подаст группе знак из потустороннего мира.