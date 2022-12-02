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1 час назад

Во втором сезоне сериала по «Властелину колец» важного актара заменят другим

Чемпионат.com

Издание The Hollywood Reporter сообщило, что каст второго сезона сериала по «Властелину колец» пополнят аж семь актёров, притом один из них выступит заменой актёра из первого сезона. Во втором сезоне Адара будет играть не Джозеф Моул, а Сэм Хэзелдайн.

Во втором сезоне «Колец власти» важного актера заменят другим
Фото: Кадр из сериалаКадр из сериала

Как отметил Моул, для него было честью стать частью «Властелина колец» и рассказать историю своего персонажа. Он пожелал удачи съёмочной команде второго сезона шоу.

Мне понравилось исследовать Средиземье и погружаться в мифологию Толкина. Для меня большая честь быть персонажем франшизы. Желаю всего наилучшего актёрскому составу и съёмочной группе. Я буду поддерживать вас везде.

Также во втором сезоне к знакомым актёрам присоединятся Габриэль Акувудике, Ясен Атур, Бен Дэниелс, Амелия Кенуорти, Ниа Тоул и Николас Вудсон. Первый сезон зрители приняли смешанно, но финал получился действительно впечатляющим. О нём можно подробнее узнать в нашем материале.

Сериалы,Джозеф Моул,Бен Дэниелс,
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