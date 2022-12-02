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12 минут назад

В число великих сериалов «Кинопоиска» вошли «Во все тяжкие», «Пацаны» и «Шерлок»

FBM.ru

Портал «Кинопоиск» опубликовал список, в который вошли 100 великих сериалов. Список был составлен на основе результатов опроса не зрителей, а 200-х деятелей культуры и кино в России.

В число великих сериалов «Кинопоиска» вошли «Во все тяжкие»
Фото: FBM.ruFBM.ru

В общей сложности в списке было 403 сериалов, а в «Кинопоиске» составили список наиболее частых упоминаний сериалов и создали рейтинг. Сериал должен был при этом обязательно или оставить свой след в индустрии кино, либо очень сильно впечатлить смотревших его, или вовсе создать новое течение в сериалах.

В списке оказались следующие сериалы: «Во все тяжкие» (18+), «Игра престолов» (18+), «Чернобыль» (18+), «Твин Пикс» (16+), «Настоящий Детектив» (18+), а также «Фарго» (18+), «Безумцы» (16+), а кроме того, «Прослушка» (18+), «Наследники» (18+), и наконец, «Дрянь» (18+).

Сериалы,Пацаны,Безумцы,Чернобыль,Прослушка,Во все тяжкие,Игра престолов,Наследники,Настоящий детектив,Фарго,
18+
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