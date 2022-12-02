В число великих сериалов «Кинопоиска» вошли «Во все тяжкие»

Портал «Кинопоиск» опубликовал список, в который вошли 100 великих сериалов. Список был составлен на основе результатов опроса не зрителей, а 200-х деятелей культуры и кино в России.

В общей сложности в списке было 403 сериалов, а в «Кинопоиске» составили список наиболее частых упоминаний сериалов и создали рейтинг. Сериал должен был при этом обязательно или оставить свой след в индустрии кино, либо очень сильно впечатлить смотревших его, или вовсе создать новое течение в сериалах.