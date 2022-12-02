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53 минуты назад

Netflix закрыл хоррор-сериал «Клуб полуночников» после первого сезона

Lenta.ru

Стриминговый сервис Netflix закрыл новый хоррор-сериал «Клуб полуночников» режиссера Майка Флэнагана после первого сезона. Об этом сообщает Deadline.

Netflix закрыл «Клуб полуночников» после первого сезона
Фото: Кадр из сериалаКадр из сериала

Отмечается, что исполнительные продюсеры сериала Майк Флэнаган и Тревор Мейси прекращают сотрудничество с Netflix и заключают сделку с Amazon Studios.

Сериал «Клуб полуночников» в жанре ужасов с элементами мистического триллера рассказывает о компании неизлечимо больных подростков, которые собираются в полночь, чтобы рассказать друг другу страшные истории. Главные роли в шоу исполнили актеры Саманта Слойан, Зак Гилфорд, Игби Ригни, Хэзер Лэнгенкэмп и другие. Премьера состоялась 7 октября 2022 года.

Сериалы,Саманта Слойан,Хэзер Лэнгенкэмп,Майк Флэнаган,Netflix,Amazon,
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