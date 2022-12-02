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1 час назад

Королевская семья считает сериал о Меган и Гарри "объявлением войны"

Газета.Ru

Новый документальный фильм о принце Гарри и Меган Маркл на Netflix рассматривается королевской семьей как "объявление войны". Об этом сообщает Daily Mail.

Королевская семья считает сериал о Меган и Гарри "объявлением войны"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

1 декабря Меган Маркл и принц Гарри опубликовали трейлер своего долгожданного документального сериала, который должен выйти на Netflix в ближайшее время. В коротком эмоциональном видео герцоги Сассекские показали несколько фотографий, а также объяснили зрителям, почему решили снять документальный фильм о своей жизни.

"Почему вы решили снять этот документальный фильм?" — спросили пару в трейлере. На что Гарри ответил: "Никто не видит, что происходит за закрытыми дверями. Я должен был сделать все возможное, чтобы защитить свою семью".

После чего Меган добавила: "Когда ставки так высоки, разве не разумнее услышать нашу историю от нас?". В беседе с журналистами Daily Mail источник из королевской семьи заявил, что подобные высказывания Меган и Гарри давно не удивляют Виндзоров.

"Я не представляю, что кто-то может рассматривать это иначе, чем объявление войны", — подчеркнул инсайдер.

Сериалы,принц Гарри,Netflix,
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