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1 час назад

5 сериалов о реальной жизни красивых и богатых

Мира Маркина

Для тех, кому не хватает интриг, противостояний и, конечно же, светских раутов, «Рамблер» собрал топ лучших сериалов о реальной жизни людей, у которых есть все: деньги, власть и красота.

5 сериалов о реальной жизни красивых и богатых
Фото: Кадр из сериала "Наследники" Кадр из сериала "Наследники"

«Династия»

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В центре сюжета - состоятельный Кэррингтоны, владеющие нефтяным бизнесом. Главу семьи волнует прежде всего интересы компании, а его целеустремленная дочь Фэллон планирует в один из дней стать преемницей отца и возглавить компанию. Однако тот внезапно ее шокирует новостью о том, что женится на коллеге, которая, к слову, занимает в компании одну из главных должностей. Между амбициозной наследницей и ее коварной мачехой Кристалл начинается настоящее противостояние.

Кадр из сериала "Династия"

«Наследники»

Логан Рой – влиятельный пожилой глава международного медийного конгломерата Waystar Royco. В будущем правление компанией должен принять старший сын, но для него это будет не так-то и просто. Сначала членам семьи придется пережить интриги, предательство и неприкрытую борьбу за власть. Ироничная семейная сага получила «Эмми» за лучшую драму.

Кадр из сериала "Наследники"

«Коварные горничные»

Интригующая драмеди от авторов «Отчаянных домохозяек», в центре сюжета которой находятся четыре амбициозные латиноамериканские горничные, работающие в домах богатых и знаменитых жителей Беверли-Хиллз. Их жизнь меняется, когда их подругу жестоко убивают, теперь им приходится хранить их общий секрет, чего бы это ни стоило, между тем работая на своих испорченных хозяев.

Кадр из сериала "Коварные горничные"

4 сериала о провинциалах, покоряющих столицу

«Элита»

По сюжету трое подростков из бедных семей Самуэль, Надя и Кристиан получают стипендию для обучения в престижной частной школе «Лас Энсинас». Ребятам предстоит влиться в элитную тусовку, но сделать это оказывается не так-то и просто. Убийство одного из учеников и вовсе осложняет жизнь новеньких.

Кадр из сериала "Элита"

«Сплетница»

Долгожданная перезагрузка культового сериала 2007-го (любимые серии оригинального шоу мы пересматривали уже не один раз). Проект сфокусировался на новом классе подростков из нью-йоркской частной школы, которые встретили сталкера спустя девять лет после того, как рассекретили оригинальную Сплетницу.

Кадр из сериала "Сплетница"
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