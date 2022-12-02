Премьеру "Королевство. Исход" покажут в кино в один прием

Российская премьера сериала "Королевство. Исход" Ларса фон Триера намечена на 9 декабря, 19.00, в кинотеатре "Художественный", анонсирует пресс-служба заведения.
Все пять серий будут идти подряд с одним антрактом.
Сериал представит программный директор "Художественного" Стас Тыркин. После этого сериал будет транслироваться в нашей стране на платформах Okko и "КиноПоиск".
Показ финала проекта состоится в Москве единожды. В кинотеатре уточнили, что это стало возможным с помощью творческого объединения Arthouse.
Напомним, первые два сезона сериала "Королевство" вышли в девяностые годы. Мировая премьера третьего сезона состоялась в рамках 79-го Венецианского кинофестиваля.
События финального сезона снова разворачиваются в Королевском Госпитале Копенгагена. В фильме действуют знакомые зрителям персонажи и новые герои. Так, в больнице окажется главная героиня, лунатик Карен.