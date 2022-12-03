Дэйзи Ридли снимется в сериале об исчезновении Агаты Кристи

Британская актриса Дэйзи Ридли , наиболее известная по роли Рей в трилогии сиквелов «Звездных войн», снимется в сериале об исчезновении Агаты Кристи, сообщает Variety.

Официальное название проекта — The Christie Affair, а в его основе окажется одноименный роман-бестселлер писательницы Нины де Грамон. В нем речь идет об исчезновении писательницы Агаты Кристи.

События шоу развернутся в 1926 году, когда королева детективов Агата Кристи бесследно исчезла на 11 дней. Это случилось после того, как публично стало известно о романе ее мужа на стороне. Уточняется, что история будет рассказана со стороны любовницы Нэн ОʼДи, роль которой досталась Дэйзи Ридли.