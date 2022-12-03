5 крутых фактов про шоу «Уэнсдей»

Вся команда выложилась на полную.
«Уэнсдей» — один их главных сериалов года. За первую неделю его посмотрели чаще, чем четвёртый сезон «Очень странных дел».
Секрет не только в интригующем сценарии и таланте актёров. Вся команда горела идеей, продумала сотни мелочей и выложилась на полную. Ну и без судьбоносных совпадений не обошлось. К примеру, Дженна Ортега будто родилась для этой роли — она даже предсказала, что станет Уэнсдей. Собрали самые крутые факты о сериале!
Исполнительница главной роли Дженна Ортега с детства мечтала стать актрисой. Уже в девять лет она рекламировала зубную пасту, а затем снялась в эпизодической роли в «Железном человеке 3». Потом Дженна зажигала в хоррорах вроде «Крика» и «X», дружила со сталкером-маньяком в «Ты» и участвовала в проектах Disney.
А ещё Ортеге суждено было стать Уэнсдей: она предсказала роль ещё в 2016 году. Всё случилось в сериале «Жизнь Харли». По сюжету персонаж Дженны был средним ребёнком из большой семьи. Поэтому девушка говорила: «Будь моя семья днями неделями, я бы стала средой». То есть Уэнсдей.
Шоураннер сериала Майлз Миллар и режиссёр Тим Бёртон изначально видели на главной роли Ортегу. Впрочем, на других актрис они всё-таки поглядывали — до тех пор, пока Дженна не прошла дистанционное прослушивание. В тот момент девушка снималась в хорроре «X» и перед кастингом не только решила не убирать кровавый грим, но и попросила сделать его более гротескным. И она всех очаровала.
Подготовка к роли была тяжёлой. Всё-таки Уэнсдей — разносторонняя девушка, которая играет на виолончели, фехтует и говорит на разных языках. Чтобы уверенно чувствовать себя в кадре, Ортега много работала. Училась играть на музыкальном инструменте, ходила на фехтование и тренировала немецкий. Именно поэтому Уэнсдей всегда так убедительна.
А ещё Ортега никогда не занималась хореографией, но всё равно самостоятельно поставила безумный танец из четвёртого эпизода. Чтобы сделать сенсационный мем, актрисе хватило всего пары дней.
Главная фишка Уэнсдей — холодный завораживающий взгляд. Поначалу зрители не понимали, почему героиня настолько притягательна. Оказалось, все восемь серий Ортега не моргает. Я нашёл лишь одно исключение. Когда Уэнсдей имитирует волнение и ради хитрого плана приглашает партнёра на бал, её глаза всё-таки хлопают.
Фишку с неморгающей Уэнсдей придумал Тим Бёртон. В одном из дублей Уэнсдей держала глаза открытыми и сильно впечатлила режиссёра. Тогда Бёртон велел продолжать в том же духе.
Не только Ортега идеально вписалась в роль. Ещё один классный персонаж — Мэрилин Торнхилл. Это местный педагог и единственный обычный человек в академии Невермор.
Вечно позитивную леди Торнхилл исполнила Кристина Риччи. 31 год назад её прославила интересная роль. Она сыграла Уэнсдей в лучшем фильме по «Семейке Аддамс».
Про безумную семью сняли много фильмов и сериалов, но именно Риччи считали настоящей Уэнсдей. Уж больно удачно она воплотила образ мрачной и нелюдимой девочки с садистскими наклонностями.
Перед съёмками Ортега переживала, что Риччи полезет с советами и задавит авторитетом. На деле Кристина была максимально дружелюбной и позволила Дженне создать свою уникальную Уэнсдей.
Ещё одна звезда сериала — Вещь. Это харизматичная рука, которая сопровождает Уэнсдей, помогает в расследовании и даёт мудрые советы. Удивительно, что конечность наделили настолько запоминающимся образом.
Порой Вещь считают графикой, но это не так. Тим Бёртон решил, что ни один CGI-специалист не нарисует руку и все её анимации, как надо. К тому же работы было бы много: Вещь часто появляется в кадре и сжимается, принимает неестественные позы, бегает по земле.
Поэтому Вещь играл настоящий актёр Виктор Доробанцу. Он надел синий костюм и одной рукой заслужил как минимум номинацию на «Эмми».