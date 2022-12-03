5 крутых фактов про шоу «Уэнсдей»

Вся команда выложилась на полную.

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«Уэнсдей» — один их главных сериалов года. За первую неделю его посмотрели чаще, чем четвёртый сезон «Очень странных дел».

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Секрет не только в интригующем сценарии и таланте актёров. Вся команда горела идеей, продумала сотни мелочей и выложилась на полную. Ну и без судьбоносных совпадений не обошлось. К примеру, Дженна Ортега будто родилась для этой роли — она даже предсказала, что станет Уэнсдей. Собрали самые крутые факты о сериале!

Дженна Ортега называла себя Уэнсдей ещё шесть лет назад

Исполнительница главной роли Дженна Ортега с детства мечтала стать актрисой. Уже в девять лет она рекламировала зубную пасту, а затем снялась в эпизодической роли в «Железном человеке 3». Потом Дженна зажигала в хоррорах вроде «Крика» и «X», дружила со сталкером-маньяком в «Ты» и участвовала в проектах Disney.

А ещё Ортеге суждено было стать Уэнсдей: она предсказала роль ещё в 2016 году. Всё случилось в сериале «Жизнь Харли». По сюжету персонаж Дженны был средним ребёнком из большой семьи. Поэтому девушка говорила: «Будь моя семья днями неделями, я бы стала средой». То есть Уэнсдей.

Подготовка к сериалу была тяжёлой

Шоураннер сериала Майлз Миллар и режиссёр Тим Бёртон изначально видели на главной роли Ортегу. Впрочем, на других актрис они всё-таки поглядывали — до тех пор, пока Дженна не прошла дистанционное прослушивание. В тот момент девушка снималась в хорроре «X» и перед кастингом не только решила не убирать кровавый грим, но и попросила сделать его более гротескным. И она всех очаровала.

Подготовка к роли была тяжёлой. Всё-таки Уэнсдей — разносторонняя девушка, которая играет на виолончели, фехтует и говорит на разных языках. Чтобы уверенно чувствовать себя в кадре, Ортега много работала. Училась играть на музыкальном инструменте, ходила на фехтование и тренировала немецкий. Именно поэтому Уэнсдей всегда так убедительна.

А ещё Ортега никогда не занималась хореографией, но всё равно самостоятельно поставила безумный танец из четвёртого эпизода. Чтобы сделать сенсационный мем, актрисе хватило всего пары дней.

Взгляд Уэнсдей завораживает не просто так

Главная фишка Уэнсдей — холодный завораживающий взгляд. Поначалу зрители не понимали, почему героиня настолько притягательна. Оказалось, все восемь серий Ортега не моргает. Я нашёл лишь одно исключение. Когда Уэнсдей имитирует волнение и ради хитрого плана приглашает партнёра на бал, её глаза всё-таки хлопают.

Фишку с неморгающей Уэнсдей придумал Тим Бёртон. В одном из дублей Уэнсдей держала глаза открытыми и сильно впечатлила режиссёра. Тогда Бёртон велел продолжать в том же духе.

В сериале снялись сразу две Уэнсдей

Не только Ортега идеально вписалась в роль. Ещё один классный персонаж — Мэрилин Торнхилл. Это местный педагог и единственный обычный человек в академии Невермор.

Вечно позитивную леди Торнхилл исполнила Кристина Риччи. 31 год назад её прославила интересная роль. Она сыграла Уэнсдей в лучшем фильме по «Семейке Аддамс».

Про безумную семью сняли много фильмов и сериалов, но именно Риччи считали настоящей Уэнсдей. Уж больно удачно она воплотила образ мрачной и нелюдимой девочки с садистскими наклонностями.

Перед съёмками Ортега переживала, что Риччи полезет с советами и задавит авторитетом. На деле Кристина была максимально дружелюбной и позволила Дженне создать свою уникальную Уэнсдей.

Вещь — это не графика, а мужик в синем костюме

Ещё одна звезда сериала — Вещь. Это харизматичная рука, которая сопровождает Уэнсдей, помогает в расследовании и даёт мудрые советы. Удивительно, что конечность наделили настолько запоминающимся образом.

Порой Вещь считают графикой, но это не так. Тим Бёртон решил, что ни один CGI-специалист не нарисует руку и все её анимации, как надо. К тому же работы было бы много: Вещь часто появляется в кадре и сжимается, принимает неестественные позы, бегает по земле.