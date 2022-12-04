Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+4° в 
USD 61.77EUR 64.99
Войти в почту
1 час назад

Первый трейлер «Поколения Ви» — кровавого спин-оффа «Пацанов»

Чемпионат.comиещё 2

Amazon Prime Video обнародовал дебютный трейлер сериала «Поколение Ви» — это спин-офф нашумевших «Пацанов». Авторы нового шоу расскажут о группе студентов, обладающих сверхспособностями, которые учатся в супергеройском университете корпорации Vought.

Первый трейлер «Поколения Ви» — кровавого спин-оффа «Пацанов»
Фото: Кадр из сериалаКадр из сериала

По словам продюсеров, «Поколение Ви» как и «Пацаны» — кровавое и при этом юморное и ироничное шоу. В нём снялись Джаз Синклер («Леденящие душу приключения Сабрины»), Лиззи Бродвей («Бесстыжие»), Лондон Тор («Леди Бёрд»), Дерек Лу («Беглецы»), Колби Минифи («Пацаны») и харизматичный Клэнси Браун («Побег из Шоушенка»).

Съёмки «Поколения Ви» завершились прошлой осенью. Премьера состоится в 2023 году. А производство четвёртого сезона «Пацанов» стартовало ещё в августе. Но точная дата премьеры сериала пока неизвестна.

Сериалы,Побег из Шоушенка,Беглец,Пацаны,Леди Бёрд,Беглецы,Клэнси Браун,Amazon,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители