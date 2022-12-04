Первый трейлер «Поколения Ви» — кровавого спин-оффа «Пацанов»

Amazon Prime Video обнародовал дебютный трейлер сериала «Поколение Ви» — это спин-офф нашумевших «Пацанов». Авторы нового шоу расскажут о группе студентов, обладающих сверхспособностями, которые учатся в супергеройском университете корпорации Vought.

Фото: Кадр из сериала Кадр из сериала

По словам продюсеров, «Поколение Ви» как и «Пацаны» — кровавое и при этом юморное и ироничное шоу. В нём снялись Джаз Синклер («Леденящие душу приключения Сабрины»), Лиззи Бродвей («Бесстыжие»), Лондон Тор («Леди Бёрд»), Дерек Лу («Беглецы»), Колби Минифи («Пацаны») и харизматичный Клэнси Браун («Побег из Шоушенка»).