Рецензия на сериал "Три-Пайнс"

На Amazon Prime Video начался показ детектива «Три-Пайнс» — экранизации книжного цикла Луизы Пенни о старшем инспекторе Армане Гамаше, «канадском Пуаро», который расследует дела в небольшой квебекской деревеньке. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков посмотрел первые два эпизода — и рассказывает, чем может подкупить этот обаятельный сериал со звездой «Человека-паука 2» и «Кофе и сигарет» Альфредом Молиной.

Фото: Кадр из сериала Кадр из сериала

Глава убойного отдела полиции Квебека, старший инспектор Арман Гамаш (Альфред Молина) прибывает в заснеженную деревушку Три-Пайнс, чтобы расследовать смерть женщины — местной светской львицы Сиси де Пуатье, которую убили прямо во время традиционного матча по керлингу. Гамаша сюда направили как бы в наказание за излишнюю сердобольность, проявленную в отношении семьи пропавшей без вести девушки (полицию обвиняют в преступном бездействии). Однако к делу он все равно подходит со всей ответственностью: ссылка это или нет, виновного нужно найти. Вскоре под подозрением оказываются практически все немногочисленные жители Три-Пайнс: свой повод ненавидеть Сиси был у каждого.

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Страшная холодрыга на улице — благодатное условие для тихого вечера за детективным сериалом, а на большее "Три-Пайнс", кажется, и не претендует, пускай здесь и не шутки шутят: писательница Луиза Пенни, по чьим романам снят сериал, пять раз становилась лауреаткой премии Агаты Кристи (это рекорд), а за ее инспектором Гамашем закрепился титул "канадского Пуаро". Рецепт Пенни ужасно прост, но от этого не менее эффективен: по ее словам, она описывала деревню, в которой сама хотела бы жить, с жителями, с которыми сама хотела бы дружить, а главного героя придумывала такого, за какого сама хотела бы выйти замуж (собственно, главным прототипом был никакой не Пуаро, а ее муж).

В цикле о Гамаше уже 18 книг, не считая триллера "Государство террора", сделанного в соавторстве с одной из главных поклонниц Пенни — Хиллари Клинтон (там инспектор ограничивается небольшим камео). Для одной-единственной деревеньки близ границы с США получается, конечно, многовато трупов, но кого это волнует: главное, чтобы Гамаш не сидел без дела (иначе бы вся эта радость не попадала с такой регулярностью в список бестселлеров The New York Times).

Первый сезон шоу, по всей видимости, нацелен даже на большую незатейливость и доступность: последние два эпизода, например, адаптируют рассказ "Палач", не входящий в основную серию и вообще написанный в практических целях — для помощи изучающим английский язык. Из-за этого "Три-Пайнс" лишается некоторого изыска, который, возможно, был бы совсем не лишним в условиях не самого выдающегося собственно детектива, а отсутствует по не вполне понятным причинам: создательница сериала Эмилия ди Гироламо, надо думать, не зря в свое время служила шоураннеркой третьего сезона "Туннеля" — британско-французской версии датско-шведского "Моста".