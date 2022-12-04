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34 минуты назад

Уход Генри Кавилла сыграет сериалу «Ведьмак» на руку, считают в Netflix

Чемпионат.com

Шоураннер сериала «Ведьмак» Лорен Хиссрич заявила, что новый Геральт, которого с четвёртого сезона будет играть Лиам Хемсворт, вдохнёт в шоу новую жизнь.

Уход Кавилла сыграет сериалу «Ведьмак» на руку, считают в Netflix
Фото: Кадр из сериалаКадр из сериала

Я думаю, что для нас это совершенно новая глава, которая привнесёт в сериал новую энергию. Зрители точно найдут в шоу то, что им понравится. Я лично очень рада и воодушевлена.

По слухам, Генри Кавилл оставил роль Геральта из Ривии потому, что рассорился с продюсерами шоу. По заверению инсайдеров, Генри хотел сделать его более похожим на оригинального героя из книг Анджея Сапковского. Актёр собирался уйти из сериала после второго сезона.

В октябре бывший член команды сценаристов сериала «Ведьмак» Бо ДеМайо заявил, что его коллеги, которые трудятся над шоу, не любят оригинальные книги Анджея Сапковского и игры про Геральта от CD Projekt RED. По словам Бо, некоторые сценаристы даже открыто стебались над этими произведениями.

Сериалы,Генри Кавилл,Лиам Хемсворт,Netflix,
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