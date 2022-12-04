Автор хитов Netflix будет снимать сериалы для Amazon

Хоррормейкер Майкл Флэнаган и продюсер Тревор Мэйси, возглавляющие компанию Intrepid Pictures, подписали соглашение с Amazon Studios, в рамках которого будут снимать проекты эксклюзивно для стриминга Amazon Prime Video, сообщает Deadline.

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До этого Флэнаган и Мейси заключали аналогичную сделку с онлайн-кинотеатром Netflix. С 2018 года они сняли для сервиса хоррор-сериалы "Призрак дома на холме", "Призрак усадьбы Блай", "Полуночная месса" и "Клуб полуночников". Последним проектом Флэнагана для Netflix станет мини-сериал "Падение дома Ашеров" по мотивам одноименного рассказа Эдгара Аллана По. Его премьера запланирована на 2023 год.