Автор хитов Netflix будет снимать сериалы для Amazon

Хоррормейкер Майкл Флэнаган и продюсер Тревор Мэйси, возглавляющие компанию Intrepid Pictures, подписали соглашение с Amazon Studios, в рамках которого будут снимать проекты эксклюзивно для стриминга Amazon Prime Video, сообщает Deadline.
До этого Флэнаган и Мейси заключали аналогичную сделку с онлайн-кинотеатром Netflix. С 2018 года они сняли для сервиса хоррор-сериалы "Призрак дома на холме", "Призрак усадьбы Блай", "Полуночная месса" и "Клуб полуночников". Последним проектом Флэнагана для Netflix станет мини-сериал "Падение дома Ашеров" по мотивам одноименного рассказа Эдгара Аллана По. Его премьера запланирована на 2023 год.
Ранее стало извечно, что Netflix закрыл "Клуб полуночников" после первого сезона. После этого Флэнаган опубликовал пост на своей странице в Tumblr, где подробно описал, что должно было произойти в следующих сериях.