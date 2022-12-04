Netflix запустил беспрерывную трансляцию танца Уэнсдэй Аддамс

Netflix запустил круглосуточную трансляцию танца из сериала "Уэнсдей" Тима Бертона. Видео опубликовано на Youtube-канале Still Watching Netflix.
В сериале Дженна Ортега, которая исполняет роль Уэнсдэй, танцует на дискотеке под песню группы The Cramps "Goo Goo Muck". Интересно, что хореографию придумала сама актриса всего за несколько дней до съемок эпизода.
Сериал "Уэнсдэй" рассказывает об адаптации дочери Мартиши и Гомеса Аддамс в школе и о том, как она справляется со своими экстрасенсорными способностями.