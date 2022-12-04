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1 час назад

Netflix запустил беспрерывную трансляцию танца Уэнсдэй Аддамс

Мария Иглина

Netflix запустил круглосуточную трансляцию танца из сериала "Уэнсдей" Тима Бертона. Видео опубликовано на Youtube-канале Still Watching Netflix.

Netflix запустил беспрерывную трансляцию танца Уэнсдэй Аддамс
Фото: Кадр из сериала "Уэнсдей"Кадр из сериала "Уэнсдей"

В сериале Дженна Ортега, которая исполняет роль Уэнсдэй, танцует на дискотеке под песню группы The Cramps "Goo Goo Muck". Интересно, что хореографию придумала сама актриса всего за несколько дней до съемок эпизода.

Как снимали сериал "Уэнсдей"

Сериал "Уэнсдэй" рассказывает об адаптации дочери Мартиши и Гомеса Аддамс в школе и о том, как она справляется со своими экстрасенсорными способностями.

Ранее Ивлеева рассказала, как проходили съемки обнаженных сцен.

Сериалы,Дженна Ортега,Тим Бертон,Netflix,
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