Три шоу, которые уже можно посмотреть целиком: сериалы недели

Мы в «Газете.Ru» любим смотреть сериалы запоем — и уверены, что среди вас тоже много тех, кому не хватает одной серии в неделю. Для вашего удобства по понедельникам мы рассказываем — максимально коротко, — какие шоу завершились за последние семь дней и уже ждут, когда вы их включите.
Драма Наталии Мещаниновой («Обычная женщина», «Пингвины моей мамы») про школьницу, которая постепенно теряет зрение. В главных ролях — Елизавета Ищенко («Сама дура», «Пищеблок») и Анна Михалкова («Обычная женщина»).
Где смотреть: Start
Нордический нуар про заснеженный городок и поиски убийцы, одной из жертв которого стала жена местного полицейского. В главных ролях — Артем Быстров («Дурак») и Лена Тронина («Happy End», «Аврора»).
Где смотреть: Okko / «Иви»
Фантастика по одноименному роману Уильяма Гибсона, спродюсированная создателями «Мира Дикого Запада» Лизой Джой и Джонатаном Ноланом и режиссером хоррора «Куб» Винченцо Натали. По сюжету в недалеком будущем VR-геймерша (Хлоя Грейс Морец) тестирует гарнитуру виртуальной реальности, однако вскоре понимает, что реальность не такая уж и виртуальная.