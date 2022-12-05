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2 часа назад

Три шоу, которые уже можно посмотреть целиком: сериалы недели

Газета.Ru

Мы в «Газете.Ru» любим смотреть сериалы запоем — и уверены, что среди вас тоже много тех, кому не хватает одной серии в неделю. Для вашего удобства по понедельникам мы рассказываем — максимально коротко, — какие шоу завершились за последние семь дней и уже ждут, когда вы их включите.

Три шоу, которые уже можно посмотреть целиком: сериалы недели
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Алиса не может ждать» — 1 сезон

Драма Наталии Мещаниновой («Обычная женщина», «Пингвины моей мамы») про школьницу, которая постепенно теряет зрение. В главных ролях — Елизавета Ищенко («Сама дура», «Пищеблок») и Анна Михалкова («Обычная женщина»).

Где смотреть: Start

«Замерзшие» — 1 сезон

Нордический нуар про заснеженный городок и поиски убийцы, одной из жертв которого стала жена местного полицейского. В главных ролях — Артем Быстров («Дурак») и Лена Тронина («Happy End», «Аврора»).

Где смотреть: Okko / «Иви»

«Периферийные устройства» — 1 сезон

Фантастика по одноименному роману Уильяма Гибсона, спродюсированная создателями «Мира Дикого Запада» Лизой Джой и Джонатаном Ноланом и режиссером хоррора «Куб» Винченцо Натали. По сюжету в недалеком будущем VR-геймерша (Хлоя Грейс Морец) тестирует гарнитуру виртуальной реальности, однако вскоре понимает, что реальность не такая уж и виртуальная.

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