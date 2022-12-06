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5 минут назад

Какие российские и зарубежные сериалы выйдут в декабре

FBM.ru

В конце 2022 г. сценаристы и режиссеры постарались, чтобы зрители смогли насладиться просмотром новых и старых сериалов. Так, россияне ждут новых серий сериала «Тайны следствия», который нравится подросткам и взрослым уже на протяжении более 20 лет.

Какие российские и зарубежные сериалы выйдут в декабре
Фото: FBM.ruFBM.ru

Стало известно, что в декабре планируется 22 сезон многосерийной ленты. Анна Ковальчук (актриса, которая исполняет главную роль, следователя) продолжит восхищать своей проницательностью и одновременно жесткостью, как и положено сотрудникам правоохранительных органов.

Для любителей исторических картин выйдет кинофильм «Петр I. Последний царь и первый император» в документальном стиле. Это лента об одном из великих русских царей. Расскажет фильм о жизни Петра Первого, в том числе историю построения Санкт-Петербурга.

Другими российскими и зарубежными сериалами, анонсированными в декабре 2022 г., станут:
  • «Жуки», 3-й сезон – дата выхода: 5 декабря;
  • «Вампиры средней полосы», 2 сезон – 13 декабря;
  • «Тайны следствия», 22-й сезон – 5 декабря;
  • «Манюня», 2-й сезон – 15 декабря;
  • «Адмиралы района», 2-й сезон – декабрь;
  • «Казанова в России» – декабрь ;
  • «1923» – 18 декабря;
  • «Эмили в Париже», 3-й сезон – 21 декабря;
  • «Ведьмак: Происхождение» – 25 декабря.
Сериалы,Анна Ковальчук,
18+
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