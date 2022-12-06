Какие российские и зарубежные сериалы выйдут в декабре

В конце 2022 г. сценаристы и режиссеры постарались, чтобы зрители смогли насладиться просмотром новых и старых сериалов. Так, россияне ждут новых серий сериала «Тайны следствия», который нравится подросткам и взрослым уже на протяжении более 20 лет.

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Стало известно, что в декабре планируется 22 сезон многосерийной ленты. Анна Ковальчук (актриса, которая исполняет главную роль, следователя) продолжит восхищать своей проницательностью и одновременно жесткостью, как и положено сотрудникам правоохранительных органов.

Для любителей исторических картин выйдет кинофильм «Петр I. Последний царь и первый император» в документальном стиле. Это лента об одном из великих русских царей. Расскажет фильм о жизни Петра Первого, в том числе историю построения Санкт-Петербурга.