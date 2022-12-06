Стартовали съемки нового сезона «Доктора Кто»

Создатели «Доктора Кто» сообщили о старте съёмок нового сезона популярного фантастического сериала.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Над сценарием работает шоураннер Рассел Т. Дэвис, который ранее занимался проектом с 2005 по 2010 год, позже передав бразды правления Стивену Моффату. Дэвис успел написать сюжеты для двух версий главного героя — в исполнении Кристофера Экклстона и Дэвида Теннанта.

Последний тоже вернулся в проект, снова исполнив роль Доктора, однако речь идёт лишь про участие в специальных эпизодах сериала — новую версию героя в свежем сезоне исполняет Шути Гатва из «Полового воспитания». В роли его спутницы появится молодая актриса Милли Гибсон.