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2 часа назад

Стартовали съемки нового сезона «Доктора Кто»

Игромания.ру

Создатели «Доктора Кто» сообщили о старте съёмок нового сезона популярного фантастического сериала.

Стартовали съемки нового сезона «Доктора Кто»
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Над сценарием работает шоураннер Рассел Т. Дэвис, который ранее занимался проектом с 2005 по 2010 год, позже передав бразды правления Стивену Моффату. Дэвис успел написать сюжеты для двух версий главного героя — в исполнении Кристофера Экклстона и Дэвида Теннанта.

Последний тоже вернулся в проект, снова исполнив роль Доктора, однако речь идёт лишь про участие в специальных эпизодах сериала — новую версию героя в свежем сезоне исполняет Шути Гатва из «Полового воспитания». В роли его спутницы появится молодая актриса Милли Гибсон.

Новый эпизод с Теннантом выйдет в 2023 году, причём в нём вернётся и героиня Донны Ноубл (Кэтрин Тейт). А злодея сыграл Нил Патрик Харрис («Как я встретил вашу маму»). Первым постановщиком эпизодов нового сезона, кстати, стал Дилан Холмс Уильямс («Дом с прислугой»).

Сериалы,Как я встретил вашу маму,Половое воспитание,Кэтрин Тейт,Кристофер Экклстон,Дэвид Теннант,Нил Харрис,Стивен Моффат,
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