Ослепший мир: сериал, который не даст вам отойти от экрана

Современная киноиндустрия предлагает огромные массивы самых разных сериалов, где вместе с героями зритель получает возможность разгадать убийство, раскрыть измену, обнаружить предательство. Какие-то сериалы рассказывают о проблемах подростков, какие-то — создают целые вселенные. Найти в этом выборе действительно интересную идею — большая удача. "Рамблер" расскажет о сериале, задумка которого будоражит нашу фантазию и приковывает к экрану.

Фото: Кадр из сериала "Видеть" Кадр из сериала "Видеть"

Платформа Apple TV+ в 2019 году выпустила первый сезон сериала "Видеть". Сейчас сериал официально закончит и состоит из трех сезонов, в каждом из которых по восемь серий. У сериала есть и критики, и почитатели, но мало кого он оставляет равнодушным. Однако, досмотрев последнюю серию, вам несомненно захочется продолжения несмотря на то, что главная история уже закончена.

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Зрители считают, что сериал особенно понравится тем, кто любит "Игру престолов", "Викинги" и "Рассказ служанки". Правда в сериале "Видеть" есть не только интересный сюжет, детально простроенный мир, но и чуть больше любви и эмпатии, которые пробиваются сквозь "дикую" картинку и жестокий ослепший мир.

Идея, заслуживающая оваций

О мире в эпохе постапокалипсиса снято немало сериалов. Где-то люди живут в страхе перед странными существами, где-то воюют за органы, где-то просто существуют на ставшей пустой планете. Все это интересно, но кажется сильно нереальным.

Зато главная идея в сериале "Видеть" реально заставляет переживать — любой человек может потерять зрение. А здесь весь современный мир в 21 веке начинает утрачивать способность видеть, через несколько поколений зрячих людей на земле вовсе не остается. Проходят годы, прежде чем весь мир становится слеп, а зрение превращается в запретный миф - никто больше не верит, что люди когда-то могли видеть. На планете все становятся равны и живут в полной уверенности, что отсутствие зрения - это норма. Все разговоры о возможности видеть считаются ересью, а если и оказывается что где-то находится зрячий, то он объявляется ведьмаком и подвергается казни.

В момент, когда зритель понимает, что все герои сериала живут в полной темноте, становится страшно. Просто представьте, как они рожают и растят детей, как находят себе пропитание и строят дома, как женятся, болеют и воюют, если не видят абсолютно ничего. Как они вообще отличают день и ночь и перемещаются по миру, если ничего про него не знают.

Оказывается, мир, в котором когда-то существовали микроволновки, смартфоны и электрокары, утратив зрение, "откатывается" к далекому прошлому - теперь люди живут как в Средневековье, разжигают огонь, ловят наощупь рыбу, пытаются поймать дичь, считают солнце "богом пламени", в живут в хижинах или в домах, оставшихся от предков.

Особенно интересно, смотря сериал, понимать, что вот в этом доме сотни лет назад люди сидели перед электрокамином, а теперь от него остались только стены и люди живут в нем наощупь. Теперь на земле нет зажигалок, оружия, книг, электричества. Точнее все это есть. Но люди слепы, и не видят вещи, которые изменили бы их жизнь, не знают, каких успехов достигла цивилизация.

Точнее видят. Но лишь единицы. Оказывается, что зрячие на самом деле есть, но они вынуждены скрываться, чтобы сохранить свою жизнь. Каково жить в мире, где вокруг тебя все слепые? Как не выдать себя?

Пока вы смотрите этот сериал в голове возникает тысяча вопросов, а в какой-то момент вы напоминаете себе, что все вокруг абсолютно слепые. При этом всплывают и нравственные вопросы: могут ли зрячие считать себя избранными, можно ли давать свободу этим избранным и что будет, когда они получат власть, спасут ли знания мир, если когда-то именно они его и убили...

Сюжет и актеры

В центре сюжета стоит сильнейший и абсолютно слепой воин по имени Баба Восс. Его играет Джейсон Момоа, которого будет особенно приятно увидеть в главной роли фанатам "Игры престолов". Там его герой покинул сериал после первого сезона и многие зрители были не рады с ним прощаться. Здесь же Момоа играет главную роль и очевидно делает это талантливо: у него особая походка, все движения показывают, что он слеп, а в бою заметно, как он бьется только на слух.

Кадр из сериала "Видеть"

Герой Момоа живет с племенем Алкини в горах, пока однажды не встречают молодую беременную женщину по имени Магра. Он влюбляется в нее, женится и принимает ее двойняшек как своих. Но за детьми ведется охота - королева Сибит Кейн отправила за ними охотников на ведьм. Все дело в том, что их отец был зрячим и рожденные у Магры дети унаследовали это у отца. Все племя должно сражаться и погибать за двоих детей чужой для них женщины.

С годами дети Магры, Ханивва и Кафун, скрывающие свой дар зрения от всего мира, учатся читать, узнают, что мир был совсем не таким, и верят, что где-то есть такие же зрячие как они.

Кадр из сериала "Видеть"

Они надеются встретить и своего родного отца, который, как оказалось, планирует построить новый мир:

"Те, кто видит, должны следовать за мной".

Кадр из сериала "Видеть"

В событиях сериала значимые роли играют женщины, чьи характеры продуманы до мелочей. Главные героини сериала очень разные: властные, ранимые, амбициозные, безжалостные и эмпатичные, готовые на все ради своих детей, и готовые на все ради власти. Актрисы, сыгравшие роли, сделали это настолько реалистично и талантливо, быстро завоевали зрительские симпатии.