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2 часа назад

Назван лучший сериал 2022 года

Мария Иглина

На сайте Metacritic появился список лучших сериалов 2022 года. Рейтинг был сформирован на основе списков лучших проектов таких крупных издание, как Polygon, IndieWire, Vulture, The New York Times и других.

Назван лучший сериал 2022 года
Фото: Кадр из сериала "Лучше звоните Солу"Кадр из сериала "Лучше звоните Солу"

При составлении списка Metacritic выставлял сериалам баллы за то, что они попадали в топ-20 у изданий. Три балла – за попадание на первое место, два – за вторую позицию, а один балл – за попадание в промежуток с третьей по десятую позиции.

Опубликован список фильмов с худшими спецэффектами

В итоге, лучшим сериалом по рейтингу Metacritic стал "Лучше звоните Солу", набрав 23 балла. На втором месте оказался проект "Разделение", а на третьем – "Медведь".

Также в топ попали такие сериалы, как "Барри", "Дом дракона", "Атланта" и многие другие.

Ранее были названы 100 лучших фильмов всех времен.

Сериалы,Медведь,Барри,Лучше звоните Солу,
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