"Уэнсдэй" стал третьим по популярности шоу Netflix

Всего за две недели после премьеры сериал "Уэнсдэй" Тима Бертона вошел в топ-10 самых популярных англоязычных шоу стримингового сервиса Netflix. Об этом сообщает Variety.

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С момента премьеры 23 ноября проект просмотрели в общей сложности 752,5 млн часов, и он уже является третьим по счету среди самых популярных англоязычных сериалов в истории Netflix.