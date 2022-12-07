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14 минут назад

Сериал "Уэнсдэй" стал третьим по популярности англоязычным шоу Netflix за все время

Газета.Ru

Всего за две недели после премьеры сериал "Уэнсдэй" Тима Бертона вошел в топ-10 самых популярных англоязычных шоу стримингового сервиса Netflix. Об этом сообщает Variety.

"Уэнсдэй" стал третьим по популярности шоу Netflix
Фото: Газета.RuГазета.Ru

С момента премьеры 23 ноября проект просмотрели в общей сложности 752,5 млн часов, и он уже является третьим по счету среди самых популярных англоязычных сериалов в истории Netflix.

На первом месте в рейтинге четвертый сезон "Очень странных дел" с 1,35 млрд часов просмотров за первые 28 дней, а "Монстр: История Джеффри Дамера" расположился на втором месте с 856,2 млн часов просмотров.

Сериалы,Тим Бертон,Netflix,
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