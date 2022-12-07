Сколько Гарри и Меган получат за шоу, о тайнах королевской семьи

Уже завтра выходит скандальный сериал про принца Гарри и Меган Маркл от Netflix. Рассказываем, сколько стоит сделка Сассекских с платформой и что будет в документальном проекте.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Шоу обещает пролить свет на многие подробности отношений королевской пары и их жизни при дворе», – пишет Marie Claire.

В 2020 году принц Гарри и Меган объявили, что заключили сделку с Netflix, в рамках которой они будут производить документальные фильмы, сериалы и детские программы. Герцоги отмечали, что это позволит им создавать уникальный контент.

За сериал «Гарри и Меган» супруги должны получить 100 млн долларов. По факту на сегодня им заплатили не более двух миллионов, по данным инсайдеров.

В трейлере сериала герцоги Сассекские говорят о том, что никто не знает о происходящем за закрытыми дверями. Отсюда следует вывод, что проект раскроет множество тайн королевской семьи.