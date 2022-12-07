Звезда «Офиса» высказалась о съемках сериала в 2022 году

Сериал «Офис» многие годы входит в топы лучших сериалов всех времён. Истории сотрудников небольшой региональный компании «Dunder Mifflin» буквально запали в душу многим зрителям по всему миру благодаря своему искромётному юмору и ситуациям, вызывающим испанский стыд.

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Минди Калинг, исполнительница роли Келли Капур, и вовсе считает, что в нынешнее время подобный сериал был бы попросту невозможен. Дело в том, что многие шутки и ситуации наверняка оскорбили бы современных людей.

Я до сих пор общаюсь со сценаристами, и мы часто обсуждаем то, что многие из сериала мы не могли бы сделать в нынешнее время. Изменились вкусы и темы, которые оскорбляют людей. Я думаю, одна из причин популярности шоу заключается в том, что в нём показаны какие-то табуированные темы. И людям нравится их обсуждать.

Девушка также рассказала, что стало бы с её персонажем, если бы «Офис» вышел в 2022 году. Калинг считает, что та наверняка бы сразу же уволилась, а чуть позже её персонажа бы «отменили».

Келли бы уволилась из Dunder Mifflin и стала очень популярной, а затем, наверное, её бы почти сразу отменили. На самом деле, большинство персонажей сериала наверняка бы подверглись отмене.