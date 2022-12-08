Новый мультсериал "Умка" выйдет в кинотеатрах

Киноверсия мультсериала "Умка" выйдет в российских кинотеатрах с 12 января 2023 года. Она объединит сразу несколько серий о приключениях мальчика Тайкэ, белого медвежонка Умки, полярной медведицы Ильмы и злодейки-росомахи Махи, сообщает пресс-служба киностудии "Союзмультфильм" в четверг.

"С 12 января 2023 года на экранах российских кинотеатров появится 55-минутная эксклюзивная киноверсия нового мультсериала "Умка" от киностудии "Союзмультфильм". Собрав воедино сразу несколько новых эпизодов, творческая группа создала увлекательный полнометражный формат для большого экрана", - говорится в сообщении.

Создатели сериала "Умка" вдохновлялись классическими лентами Владимира Попова и Владимира Пекаря "Умка" 1969 года и "Умка ищет друга" 1970 года. Зрители сериала познакомятся с шаманом Тайкэ, который, сидя в своей яранге, рассказывает детям увлекательные истории о времени, когда он сам был маленьким и дружил с белым медвежонком Умкой, полярной волчицей Ильмой, нерпой Корой и розовой чайкой Пычиком.