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1 час назад

Новый мультсериал "Умка" выйдет в кинотеатрах

ТАСС

Киноверсия мультсериала "Умка" выйдет в российских кинотеатрах с 12 января 2023 года. Она объединит сразу несколько серий о приключениях мальчика Тайкэ, белого медвежонка Умки, полярной медведицы Ильмы и злодейки-росомахи Махи, сообщает пресс-служба киностудии "Союзмультфильм" в четверг.

Новый мультсериал "Умка" выйдет в кинотеатрах
Фото: Кадр из мультфильма "Умка"Кадр из мультфильма "Умка"

"С 12 января 2023 года на экранах российских кинотеатров появится 55-минутная эксклюзивная киноверсия нового мультсериала "Умка" от киностудии "Союзмультфильм". Собрав воедино сразу несколько новых эпизодов, творческая группа создала увлекательный полнометражный формат для большого экрана", - говорится в сообщении.

Создатели сериала "Умка" вдохновлялись классическими лентами Владимира Попова и Владимира Пекаря "Умка" 1969 года и "Умка ищет друга" 1970 года. Зрители сериала познакомятся с шаманом Тайкэ, который, сидя в своей яранге, рассказывает детям увлекательные истории о времени, когда он сам был маленьким и дружил с белым медвежонком Умкой, полярной волчицей Ильмой, нерпой Корой и розовой чайкой Пычиком.

"Все вместе друзья переживут череду приключений, преодолеют козни злодейки росомахи Махи и узнают много нового об окружающем мире", - рассказывают создатели.

"Умка в кино" - это совместный проект "Союзмультфильма" и кинокомпании "Каропрокат". Сопродюсером мультсериала выступил онлайн-кинотеатр Okko. Планируется, что подобные полнометражные выпуски, основанные на самых популярных анимационных проектах "Союзмультфильма", будут появляться в качестве кинотеатральных релизов на регулярной основе.

Сериалы,Умка,Владимир Пекарь,Владимир Попов,
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