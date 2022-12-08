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15 минут назад

Джейк Джилленхол сыграет в новой экранизации "Презумпции невиновости"

Газета.Ru

Актер Джейк Джилленхол станет продюсером и сыграет главную роль в новой экранизации детективного триллера Скотта Туроу "Презумпция невиновности", съемками которой займется Apple TV+. Об этом сообщает The Hollywood Reporter. Разработка сериала началась в феврале.

Джилленхол сыграет в новой "Презумпции невиновости"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Джилленхол сыграет прокурора по уголовным делам Расти Сабича, которого подозревают в убийстве коллеги. Это будет первая роль артиста в сериале.

В предыдущей экранизации 1990 года Расти Сабича сыграл Харрисон Форд.

Авторы новой киноверсии, среди которых есть, в частности, Джей Джей Абрамс, хотят переосмыслить историю, как говорится в анонсе, "об одержимости, сексе, политике, мощи и границах любви, пока обвиняемый борется за свою семью и брак".

Сериалы,Презумпция невиновности,Джей Абрамс,Харрисон Форд,Apple,
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