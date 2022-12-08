Стало известно, когда начнутся съемки второго сезона "Дома дракона"

Первый сезон сериала "Дом дракона" собрал рекордное количество просмотров. Неудивительно, что создатели продлили ленту на второй сезон. "Чемпионат" рассказал, когда стартуют съемки новых эпизодов.

По данным портала, начало работы запланировано на март 2023 года. Часть съемок состоится в городе Касересе, Испания, где снимали и первый сезон.

На сегодняшний день точная дата выхода новых эпизодов неизвестна. Тем не менее ранее шоураннеры заявили, что второй сезон проекта выйдет в свет не раньше 2024 года.

Ранее мы писали о том, что "Дом Дракона" обошел по просмотрам "Гарри Поттера".