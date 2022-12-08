Не сможете спать, пока не досмотрите: лучшие криминальные сериалы

Смотреть сериалы вечерами - любимое занятие зрителей по всему миру. Иногда, хочется посмотреть добрую сказочную историю, иногда романтичную мелодраму, а иногда что-то темное и криминальное. Для таких случаев есть сериалы, которые захватывают настолько, что вы едва можете отойти от экрана. Зритель вместе с героем разгадывает тайну одного убийства и буквально сходит с ума. "Рамблер" расскажет о трех сериалах, которые советуют сами зрители.

Фото: Кадра из сериала "Правда о деле Гарри Квеберта" Кадра из сериала "Правда о деле Гарри Квеберта"

"Убийство"

Кадр из сериала "Убийство"

Американский криминальный сериал "Убийство", частично основанный на популярном датском телесериале, представляет собой угрюмый, управляемый персонажами детективный процесс, в котором тайна одного убийства раскрывается на протяжении всего шоу.

В полицейском управлении Сиэтлеа у детектива Сары Линден, как предполагается, последний рабочий день. Она и ее сын Джек должны уехать этим вечером к ее возлюбленному в другой город. Ее должен заменить Стивен Холдер, но ему поступает звонок патрульной машины, которая нашла в поле окровавленный свитер. Когда пропавшую девушку, Рози Ларсен, находят в багажнике автомобиля на дне озера, выясняется, что машина зарегистрирована в избирательном комитете члена совета Даррена Ричмонда, баллотирующегося на пост мэра. Линден откладывает свой отъезд, как она надеется, всего на несколько дней.

Сериал, заставляет нервно размышлять над разгадкой преступления. По мнению критиков, «Убийство» — это медленно разгорающаяся загадка с жуткой, многомерной историей, основанной на вдумчивом сценарии, правдоподобных персонажах и реалистичном ужасе.

"Правда о деле Гарри Квеберта"

Кадр из сериала "Правда о деле Гарри Квеберта"

Американский мини-сериал в жанре детективной драмы , основанный на одноименном романе Джоэля Дикера 2014 года, с Патриком Демпси в главной роли.

Сериал повествует о молодом писателе, который направляется в дом своего экс-преподавателя Гарри Квеберта за вдохновением. Вместо этого он обнаруживает, что Гарри обвиняют в убийстве 15-летней Нолы Келлерган, пропавшей без вести несколько лет назад. Писатель намеревается помочь профессору Квеберту и попытаться доказать его невиновность, но сделать это не просто. Дело в том, что в саду у профессора была найдена старая могила, к тому же у него с юной красавицей, как оказалось, была своя история.

"Убийство на пляже"

Кадр из сериала "Убийство на пляже"

Когда труп 11-летнего мальчика Дэнни Латимера находят окровавленным на спокойном пляже в маленьком городке, люди и СМИ начинают сходить с ума.

Детектив-инспектор из другого города Алек Харди получает преимущество над детективом-сержантом Элли Миллер, которая считает, что эта работа должна была принадлежать ей. Теперь она должна наладить эффективные рабочие отношения с неразговорчивым Харди. Постепенно к расследованию привлекаются все больше членов сообщества Бродчерча, и подозревать начинают телефонного инженера, который на судебном заседании обещает раскрыть секреты горожан.