Когда выйдет второй сезон сериала "Тень и кость"

Стриминговый сервис Netflix в своем Twitter анонсировал выход второго сезона сериала «Тень и кость». Премьера намечена на 16 марта 2023 года.
Первый сезон вышел в 2021 году. В центре сюжета — Алина Старкова из страны, разделенной надвое каньоном вечной тьмы, где обитают кровожадные монстры. Героиня обнаруживает в себе магическую силу, благодаря которой у волшебного мира появляется шанс вновь стать целым.
Старкову сыграла Джесси Мей Ли, в роли главного антагониста генерала Киригана снялся Бен Барнс. Шоу снято по мотивам фэнтезийного цикла американки Ли Бардуго, которая вдохновлялась историей и эстетикой Российской Империи (сама писательница называет свой стиль «царьпанком»).