Когда выйдет второй сезон сериала "Тень и кость"

Стриминговый сервис Netflix в своем Twitter анонсировал выход второго сезона сериала «Тень и кость». Премьера намечена на 16 марта 2023 года.

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Первый сезон вышел в 2021 году. В центре сюжета — Алина Старкова из страны, разделенной надвое каньоном вечной тьмы, где обитают кровожадные монстры. Героиня обнаруживает в себе магическую силу, благодаря которой у волшебного мира появляется шанс вновь стать целым.