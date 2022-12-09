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1 час назад

Второй сезон сериала "Тень и кость" с Беном Барнсом выйдет 16 марта 2023 года

Газета.Ruиещё 1

Стриминговый сервис Netflix в своем Twitter анонсировал выход второго сезона сериала «Тень и кость». Премьера намечена на 16 марта 2023 года.

Когда выйдет второй сезон сериала "Тень и кость"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Первый сезон вышел в 2021 году. В центре сюжета — Алина Старкова из страны, разделенной надвое каньоном вечной тьмы, где обитают кровожадные монстры. Героиня обнаруживает в себе магическую силу, благодаря которой у волшебного мира появляется шанс вновь стать целым.

Старкову сыграла Джесси Мей Ли, в роли главного антагониста генерала Киригана снялся Бен Барнс. Шоу снято по мотивам фэнтезийного цикла американки Ли Бардуго, которая вдохновлялась историей и эстетикой Российской Империи (сама писательница называет свой стиль «царьпанком»).

Сериалы,Бен Барнс,Netflix,
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