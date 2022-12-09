Ирина Пегова сыграет в сериале о Екатерине II и вакцинации

Актриса Пегова сыграет императрицу Екатерину II в новом историческом сериале о массовой вакцинации в России, сообщает mk.ru.
Съемки пройдут в исторических локациях Царского Села, в сериале также снимутся Филипп Янковский, Сергей Марин, Светлана Смирнова-Кацагаджиева, Юрий Кузнецов и др.
События сериала происходят в 1768 году во время эпидемии оспы. От вируса погиб каждый десятый житель страны, и императрица решает подать людям пример вакцинации и делает прививку сама - себе и цесаревичу Павлу.
Эпидемия проходит на фоне крестьянских бунтов, перспектив войны с Турцией, дворцовых интриг. Режиссерское место проекта занял Егор Анашкин ("Кровавая барыня" и "Зулейха открывает глаза").