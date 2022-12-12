Netflix показал неудачные дубли со съемок сериала "Уэнсдэй"

На YouTube-канале стриминговой платформы Netflix появилось видео с неудачными дублями со съемок сериала Тима Бертона "Уэнсдэй".

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

В видео показали, как актеры забывают текст, смеются не к месту или не могут сохранить строгое и мрачное выражение лица, которое свойственно их героям.