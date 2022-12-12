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2 часа назад

Netflix показал неудачные дубли со съемок сериала "Уэнсдэй" Тима Бертона

Газета.Ru

На YouTube-канале стриминговой платформы Netflix появилось видео с неудачными дублями со съемок сериала Тима Бертона "Уэнсдэй".

Netflix показал неудачные дубли со съемок сериала "Уэнсдэй"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В видео показали, как актеры забывают текст, смеются не к месту или не могут сохранить строгое и мрачное выражение лица, которое свойственно их героям.

Дженна Ортега играет главную героиню в "Уэнсдэй": подросток Уэнсдэй Аддамс, которая посещает Академию Невермор, пытается овладеть своими экстрасенсорными способностями, помешать чудовищной серии убийств, терроризировавшей местный город, и раскрыть тайну убийства, которая поссорила ее родителей 25 лет назад.

Сериалы,Дженна Ортега,Тим Бертон,Netflix,
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