7 сериалов, которые уже можно посмотреть от начала до конца

Мы в "Газете.Ru" любим смотреть сериалы запоем — и уверены, что среди вас тоже много тех, кому не хватает одной серии в неделю. Для вашего удобства по понедельникам мы рассказываем — максимально коротко, — какие шоу завершились за последние семь дней и уже ждут, когда вы их включите.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

"Белый лотос" — 2 сезон

Второй выпуск черно-комедийной антологии о гостях и сотрудниках сети элитных отелей "Белый лотос".

Где смотреть: HBO Max (без цензуры) / "Амедиатека" (с цензурой)

"Бумажный дом: Корея" — 2 часть

Продолжение корейского ремейка испанского криминального хита об ограблении монетного двора.

Где смотреть: Netflix

"Впусти меня" — 1 сезон

Многосерийная экранизация шведской книги о мужчине и его дочери, обращенной в вампиршу в 12-летнем возрасте и навсегда запертой в теле ребенка. В одной из главных ролей — мексиканский актер Демиан Бичир, номинант на "Оскар" за фильм "Лучшая жизнь".

Где смотреть: Showtime

"Конец света" — 1 сезон

Булгаковская комедия о пришествии дьявола-Колокольникова на Землю с целью подбить сына на апокалипсис.

Где смотреть: "Кинопоиск"

"Связь" — мини-сериал

Южнокорейский триллер от японца Такаси Миикэ — про бессмертного гуманоида, у которого торговцы органами похищают глаз, и серийного убийцы, которому этот глаз достается.

Где смотреть: Disney+

"Тайное общество мистера Бенедикта" — 2 сезон

Экранизация серии янг-эдалт-книг об одаренных сиротах, которые становятся членами секретного общества и отправляются в таинственное учреждение "Институт", чтобы раскрыть опасный заговор.

Где смотреть: Disney+

"Шпион среди друзей" — мини-сериал

Шпионский триллер о временах холодной войны, где разведчик МИ-6 Николас Эллиотт (Дэмиэн Льюис) узнает, что его близкий друг и коллега Ким Филби (Гай Пирс) на самом деле работает на КГБ.