7 сериалов, которые уже можно посмотреть от начала до конца

Мы в "Газете.Ru" любим смотреть сериалы запоем — и уверены, что среди вас тоже много тех, кому не хватает одной серии в неделю. Для вашего удобства по понедельникам мы рассказываем — максимально коротко, — какие шоу завершились за последние семь дней и уже ждут, когда вы их включите.
Второй выпуск черно-комедийной антологии о гостях и сотрудниках сети элитных отелей "Белый лотос".
Где смотреть: HBO Max (без цензуры) / "Амедиатека" (с цензурой)
Продолжение корейского ремейка испанского криминального хита об ограблении монетного двора.
Где смотреть: Netflix
Многосерийная экранизация шведской книги о мужчине и его дочери, обращенной в вампиршу в 12-летнем возрасте и навсегда запертой в теле ребенка. В одной из главных ролей — мексиканский актер Демиан Бичир, номинант на "Оскар" за фильм "Лучшая жизнь".
Где смотреть: Showtime
Булгаковская комедия о пришествии дьявола-Колокольникова на Землю с целью подбить сына на апокалипсис.
Где смотреть: "Кинопоиск"
Южнокорейский триллер от японца Такаси Миикэ — про бессмертного гуманоида, у которого торговцы органами похищают глаз, и серийного убийцы, которому этот глаз достается.
Где смотреть: Disney+
Экранизация серии янг-эдалт-книг об одаренных сиротах, которые становятся членами секретного общества и отправляются в таинственное учреждение "Институт", чтобы раскрыть опасный заговор.
Где смотреть: Disney+
Шпионский триллер о временах холодной войны, где разведчик МИ-6 Николас Эллиотт (Дэмиэн Льюис) узнает, что его близкий друг и коллега Ким Филби (Гай Пирс) на самом деле работает на КГБ.
Где смотреть: ITVX