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1 час назад

Стартовал детективный сериал "Казанова в России"

Газета.Ru

В эфире Первого канала вышел авантюрный детектив "Казанова в России". Об этом "Газете.Ru" сообщили в пресс-службе телеканала. Премьера состоялась 12 декабря.

Стартовал детективный сериал "Казанова в России"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Сериал снят "по мотивам" путешествия покорителя дамских сердец Джакомо Казановы в России.

Сценарий сериала написали Анатолий Чижиков и Алексей Тимм ("Лили", "Аниматор"). Режиссеры - Илья и Антон Чижиковы. В главной роли Джакомо Казановы снялся сербский актер Иван Босильчич ("Янычар", "Эпидемия-2", "Гостиница "Россия").

В фильме также снимались Вениамин Смехов, Мария Скуратова, Марьяна Спивак, Эмилия Спивак, Артем Ткаченко.

"Когда я начал изучать его [Казановы] биографию, понял, что герой существенно интереснее известного черно-белого образа. Мне открылась многогранность его личности", - поделился Босильчич.

Сериалы,Алексей Тимм,Мария Скуратова,Марьяна Спивак,Анатолий Чижиков,Илья Чижиков,Антон Чижиков,Эмилия Спивак,Артем Ткаченко,Вениамин Смехов,Первый канал,
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