Стартовал детективный сериал "Казанова в России"

В эфире Первого канала вышел авантюрный детектив "Казанова в России". Об этом "Газете.Ru" сообщили в пресс-службе телеканала. Премьера состоялась 12 декабря.
Сериал снят "по мотивам" путешествия покорителя дамских сердец Джакомо Казановы в России.
Сценарий сериала написали Анатолий Чижиков и Алексей Тимм ("Лили", "Аниматор"). Режиссеры - Илья и Антон Чижиковы. В главной роли Джакомо Казановы снялся сербский актер Иван Босильчич ("Янычар", "Эпидемия-2", "Гостиница "Россия").
В фильме также снимались Вениамин Смехов, Мария Скуратова, Марьяна Спивак, Эмилия Спивак, Артем Ткаченко.
"Когда я начал изучать его [Казановы] биографию, понял, что герой существенно интереснее известного черно-белого образа. Мне открылась многогранность его личности", - поделился Босильчич.