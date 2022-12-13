Сериал о построенном Петром I корабле "Полтава" вышел онлайн

Документальный сериал о лично построенном Петром I корабле "Полтава" вышел в онлайн-кинотеатре Premier, сообщает пресс-служба платформы.

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12 декабря начался показ четырехсерийного документального проекта Андрея Кияницы, в котором корабль воссоздали в наши дни. "Полтаву" построили в Санкт-Петербургском адмиралтействе в 1712 году.

Император Петр I лично принимал участие в строительстве корабля, который лег в основу флота страны. Идея создать 54-пушечный корабль для российского флота была новаторской и практически невыполнимой, что породило много легенд.

Из всего флота Петра I до наших дней дошел только самый первый его ботик, масштабные линейные корабли не сохранились. В фильме инженеры и плотники воссоздают "Полтаву" в натуральную величину и спускают его на воду.