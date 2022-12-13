Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
0° в 
USD 62.77EUR 66.27
Войти в почту
51 минуту назад

Сериал о построенном Петром I корабле "Полтава" вышел онлайн

Газета.Ru

Документальный сериал о лично построенном Петром I корабле "Полтава" вышел в онлайн-кинотеатре Premier, сообщает пресс-служба платформы.

Сериал о построенном Петром I корабле "Полтава" вышел онлайн
Фото: Газета.RuГазета.Ru

12 декабря начался показ четырехсерийного документального проекта Андрея Кияницы, в котором корабль воссоздали в наши дни. "Полтаву" построили в Санкт-Петербургском адмиралтействе в 1712 году.

Император Петр I лично принимал участие в строительстве корабля, который лег в основу флота страны. Идея создать 54-пушечный корабль для российского флота была новаторской и практически невыполнимой, что породило много легенд.

Из всего флота Петра I до наших дней дошел только самый первый его ботик, масштабные линейные корабли не сохранились. В фильме инженеры и плотники воссоздают "Полтаву" в натуральную величину и спускают его на воду.

"Эта задача оказалась трудной даже с нынешними современными технологиями", - признались авторы.

Сериалы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители