"Королевство" фон Триера впервые покажут на большом экране в РФ

"Абсолютный эксклюзив нашего фестиваля — российские премьеры первого и второго сезонов "Королевства" Ларса фон Триера, — сказал программный директор фестиваля Егор Москвитин. — Мы впервые покажем их целиком на большом экране — а значит, вас ждут сразу две ночи наедине с режиссером, представлять которого нет никакого смысла. Снятое в девяностые "Королевство" - это "Твин-Пикс" и "Мастер и Маргарита" в одной палате. Дьявольщина как она есть".