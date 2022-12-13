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16 минут назад

"Королевство" Ларса фон Триера впервые покажут на большом экране в России

Газета.Ru

Российская премьера первого и второго сезонов культового сериала Ларса фон Триера "Королевство" состоится в рамках внеконкурсной программы II Международного кинофестиваля фильмов ужасов "Хоррор Фест". Об этом "Газете.Ru" сообщили в пресс-службе медиахолдинга "Цифровое Телевидение".

"Королевство" фон Триера впервые покажут на большом экране в РФ
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Абсолютный эксклюзив нашего фестиваля — российские премьеры первого и второго сезонов "Королевства" Ларса фон Триера, — сказал программный директор фестиваля Егор Москвитин. — Мы впервые покажем их целиком на большом экране — а значит, вас ждут сразу две ночи наедине с режиссером, представлять которого нет никакого смысла. Снятое в девяностые "Королевство" - это "Твин-Пикс" и "Мастер и Маргарита" в одной палате. Дьявольщина как она есть".

Все серии будут показаны на большом экране в рамках ночного показа с последующим обсуждением.

Также в рамках фестиваля состоится показ четырех серий фильма "13-я клиническая" с Данилой Козловским, Паулиной Андреевой и Викторией Исаковой.

II Международный кинофестиваль фильмов ужасов "Хоррор Фест" пройдет с 15 по 18 декабря в Москве в кинотеатре "Пять Звезд на Павелецкой".

Сериалы,Королевство,Егор Москвитин,Ларс фон Триер,Виктория Исакова,Данила Козловский,Паулина Андреева,
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