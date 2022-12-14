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2 минуты назад

Дмитрий Лысенков объяснил, почему сериал «Вампиры средней полосы» стал популярным

runews24.ru

Актёр, сыгравший в шоу Костика, назвал главным критерием популярности сериала любовь авторов к проекту.

Лысенков объяснил, почему «Вампиры средней полосы» стал популярным
Фото: runews24.rurunews24.ru

Создатели, по словам Лысенкова, подошли к съёмкам «Вампиров средней полосы» с особой тщательностью. При этом они выбрали оригинальную идею для шоу – поместили вампиров в реалии средней полосы России.

Об этом Дмитрий Лысенков рассказал в беседе с «Газетой RU». Он также отметил, что в сериале много юмора, целый новый выдуманный мир, который пересекается с реальным.

Жанр сериала состоит из трёх – фэнтези, комедии и детектива. Зрители оценили шоу рейтингом 8,2.

Напомним, второй сезон «Вампиров средней полосы» вышел в декабре 2022 года.

Сериалы,Дмитрий Лысенков,
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