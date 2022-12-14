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20 минут назад

В российской версии "Белого лотоса" прикрыли герою ягодицы нарисованной простыней

Газета.Ru

Российский стриминговый сервис «Амедиатека» прикрыл нарисованной простыней обнаженные ягодицы одного из спящих персонажей в сериале «Белый лотос». Об этом сообщает RTVi.

В российской версии "Белого лотоса" прикрыли герою ягодицы
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Перед тем, как заснуть, герой вступил в интимную связь традиционного характера с девушкой. Когда девушка покидает постель, можно заметить, что ягодицы мужчины закрашены фрагментом, совпадающим по цвету с постельным бельем, на котором герои занимались сексом.

Кроме того, зрители заметили, что из сериала вырезана сцена однополого секса. «Амедиатека» внесла и другие правки в сериал от HBO.

Ранее главный редактор «РБК-Стиль» Евгений Тихонович заметил, что слово «гей» в русском дубляже «Белого лотоса» заменили словом «мужчина». «Например, когда на яхте один из героев говорит «Мы все тут геи», в русском переводе это звучит как «Мы тут все мужчины», — привел пример он.

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