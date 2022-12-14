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22 минуты назад

Сериал про Меган Маркл и принца Гарри побил рекорд по просмотрам

Мария Каткова

Документальный сериал "Меган и Гарри", премьера которого состоялась на видеосервисе Netflix, побил рекорд по просмотрам за первую неделю. Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные стримингового сервиса.

Сериал "Меган и Гарри" побил рекорд
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

За первую неделю после выпуска сериал посмотрели 81,55 миллиона часов только на Netflix. Эти цифры сделали сериал первым в рейтинге просмотров в Великобритании. Еще в 85 странах он попал в топ-10 самых просматриваемых проектов.

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Всего документальный сериал о Меган Маркл и принце Гарри набрал миллиард просмотров за неделю. Как отмечают в CNN, после выхода проекта популярность принца снизилась, еще 59% британцев заявили о негативном отношении к нему.

Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл использовали в своем трейлере чужой кадр.

Сериалы,принц Гарри,Netflix,
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