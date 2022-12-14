Сериал "Меган и Гарри" побил рекорд

Документальный сериал "Меган и Гарри", премьера которого состоялась на видеосервисе Netflix, побил рекорд по просмотрам за первую неделю. Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные стримингового сервиса.

За первую неделю после выпуска сериал посмотрели 81,55 миллиона часов только на Netflix. Эти цифры сделали сериал первым в рейтинге просмотров в Великобритании. Еще в 85 странах он попал в топ-10 самых просматриваемых проектов.

Всего документальный сериал о Меган Маркл и принце Гарри набрал миллиард просмотров за неделю. Как отмечают в CNN, после выхода проекта популярность принца снизилась, еще 59% британцев заявили о негативном отношении к нему.