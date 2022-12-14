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5 минут назад

Сериал «Уэнсдэй» поднялся на второе место среди самых популярных англоязычных шоу Netflix

runews24.ru

Шоу Тима Бёртона обошло проект «Монстр: История Джеффри Дамера», который создал Райан Мёрфи.

«Уэнсдэй» поднялся на второе место среди самых популярных шоу Netflix
Фото: runews24.rurunews24.ru

Сериал «Уэнсдэй» ранее занимал третье место среди самых популярных шоу на английском языке от сервиса Netflix.

Однако теперь шоу поднялось на второе место. Неделю назад «Уэнсдэй» посмотрели 752,5 миллиона часов, а теперь – более миллиарда.

На первом месте популярных англоязычных шоу остаётся проект «Очень странные дела».

Четвёртый сезон сериала на данный момент собрал 1,35 миллиарда часов. Всё это произошло за первые 28 дней со дня премьеры.

«История Джеффри Дамера» переместилась на третье место, её зрители смотрели на протяжении 856,2 миллиона часов.

Сериалы,Райан Мерфи,Netflix,
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