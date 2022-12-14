Вышел трейлер второго сезона "Территории"

В новом сезоне уже знакомые персонажи Егор, Мурзин и студентки Надя и Таня оказываются между мирами мертвых и живых. Они не понимают, что происходит, и не помнят, что с ними случилось. Вокруг совсем никого нет. Только шаман обладает достаточной силой, чтобы перемещаться между мирами. Ему все еще нужна сила Егора, и он готов на все, чтобы ее получить.