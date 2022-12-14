Вышел трейлер второго сезона "Территории"

Вышел трейлер второго сезона сериала "Территория" с Глебом Калюжным в главной роли. Проект является мистическим фолк-хоррором, в котором герои сталкиваются с миром духов.
В новом сезоне уже знакомые персонажи Егор, Мурзин и студентки Надя и Таня оказываются между мирами мертвых и живых. Они не понимают, что происходит, и не помнят, что с ними случилось. Вокруг совсем никого нет. Только шаман обладает достаточной силой, чтобы перемещаться между мирами. Ему все еще нужна сила Егора, и он готов на все, чтобы ее получить.
Помимо Калюжного в проекте также снялись Андрей Мерзликин, Алексей Розин и Ася Чистякова. Режиссером шоу вновь стал Игорь Твердохлебов.
Премьера сериала назначена на 19 января 2023 года.