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41 минуту назад

Остросюжетные сериалы, которые отвлекут от завала на работе

Мира Маркина

Для тех, кто зашивается на работе в преддверии новогодних праздников, «Рамблер» собрал захватывающие сериалы, которые помогут отвлечься от, казалось бы, бесконечной попытки все успеть.

Остросюжетные сериалы, которые отвлекут от завала на работе
Фото: Кадр из сериала "Полиция Токио"Кадр из сериала "Полиция Токио"

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«Ты»

Третий сезон сериала подвинул с первого места южнокорейскую «Игру в кальмара». Это история о сталкере-психопате Джо (его сыграл звезда оригинальной «Сплетницы» Пенн Бэджли), у которого влюбленность в избранниц граничит с опасной одержимостью. Парень готов тихо и методично устранять любые препятствия на пути к сердцу девушек, даже если эти препятствия – люди.

Кадр из сериала "Ты"

«Защищая Джейкоба»

В одном из районов Бостона произошло жестокое убийство школьника. Подозревается друг и одноклассник погибшего Джейкоб, сын помощника окружного прокурора. Все улики указывают на Джейкоба, но отец отказывается верить в виновность сына и должен выбрать, что для него важнее — правосудие или семья.

Кадр из сериала "Защищая Джейкоба"

«Полиция Токио»

Криминальный триллер с Энселом Элгортом о том, как юный Джейк Адельштейн, приехав в Японию, становится криминальным репортером «Ёмиури симбун» – крупнейшей газеты страны на английском языке. В течение многих лет он освещает на ее страницах темную сторону японской действительности, пока не сталкивается лицом к лицу с боссом якудза.

Кадр из сериала "Полиция Токио"

«Как избежать наказание за убийство»

Каждый год практикующий адвокат набирает группу самых выдающихся студентов, которые практикуют юриспруденцию в реальной жизни, работая с ее клиентами. Но в этот раз ребят она выбрала не случайно, к тому же они совершили убийство, параллельно расследуя другое преступление. Теперь им придется применить полученные знания, чтобы защитить себя. В главной роли – Виола Дэвис.

Кадр из сериала "Как избежать наказание за убийство"

«Тьма»

2019 год. В центре сюжета — истории четырех семей, живущих спокойной и размеренной жизнью в маленьком немецком городке Виден. Видимая идиллия рушится, когда бесследно исчезают двое детей и воскресают темные тайны трех поколений. Кстати, сериал стал первым шоу Netflix, снятым в Германии.

Кадр из сериала "Тьма"
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