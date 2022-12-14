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1 час назад

Названа дата показа второго сезона сериала "Территория"

Газета.Ru

Второй сезон мистического сериала в жанре фолк-хоррора «Территория» выйдет в онлайн-кинотеатре Premier 19 января. Об этом сообщает пресс-служба стриминговой платформы, опубликовавшей новый трейлер сериала.

Названа дата показа второго сезона сериала "Территория"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По сюжету продолжения, главные герои встретятся с шаманами и колдунами и окажутся между миром мертвых и живых. Новый сезон получил слоган «между мирами» — там главный герой Егор Чудинов продолжит искать своих родителей.

Сериал «Территория» создан в жанре фолк-хоррора, его первый сезон вышел в 2020 году. В основу сценария проекта легли коми-пермяцкая мифология, легенды и поверья Урала. Режиссером второго сезона стал Динар Гарипов («Горе от ума», Даркнет», «Гнать»), автором сценария — Ирина Накарякова.

В первом сезоне 19-летний Егор (Глеб Калюжный) отправляется в Пермский край на поиски родителей, пропавших при загадочных обстоятельствах в ходе этнографической экспедиции. Ему помогают друзья и мешают потусторонние силы. В новом сезоне появились и новые демонизированными персонажами — как уточнили авторы, здесь появятся ворись, вакуль, баняись и другие.

Помимо Глеба Калюжного, Андрея Мерзликина, Аси Чистяковой, Ксении Отиновой, к своим ролям вернулись Андрей Розин, Клавдия Коршунова, Ела Санько, Сергей Колесов, Анна Синякина и другие. К актерскому касту нового сезона присоединились Алексей Серебряков и Ирина Ермолова.

Продолжение «Территории» состоит из 8 серий. Сейчас идет работа над сценарием третьего сезона «Территории».

Ранее актер Дэвид Духовны ответил на вопрос о готовности вернуться к роли агента Малдера из сериала «Секретные материалы».

Сериалы,Секретные материалы,Территория,Анна Синякина,Клавдия Коршунова,Глеб Калюжный,Ирина Ермолова,Сергей Колесов,Алексей Серебряков,Дэвид Духовны,Андрей Мерзликин,
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