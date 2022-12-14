Названа дата показа второго сезона сериала "Территория"

Второй сезон мистического сериала в жанре фолк-хоррора «Территория» выйдет в онлайн-кинотеатре Premier 19 января. Об этом сообщает пресс-служба стриминговой платформы, опубликовавшей новый трейлер сериала.

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По сюжету продолжения, главные герои встретятся с шаманами и колдунами и окажутся между миром мертвых и живых. Новый сезон получил слоган «между мирами» — там главный герой Егор Чудинов продолжит искать своих родителей.

Сериал «Территория» создан в жанре фолк-хоррора, его первый сезон вышел в 2020 году. В основу сценария проекта легли коми-пермяцкая мифология, легенды и поверья Урала. Режиссером второго сезона стал Динар Гарипов («Горе от ума», Даркнет», «Гнать»), автором сценария — Ирина Накарякова.

В первом сезоне 19-летний Егор (Глеб Калюжный) отправляется в Пермский край на поиски родителей, пропавших при загадочных обстоятельствах в ходе этнографической экспедиции. Ему помогают друзья и мешают потусторонние силы. В новом сезоне появились и новые демонизированными персонажами — как уточнили авторы, здесь появятся ворись, вакуль, баняись и другие.

Продолжение «Территории» состоит из 8 серий. Сейчас идет работа над сценарием третьего сезона «Территории».