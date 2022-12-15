Культовый британский ситком "Пип-шоу" получит ремейк

Канал FX, принадлежащий компании Disney, заказал производство пилотной серии ремейка культового британского ситкома «Пип-шоу», придуманного создателем «Наследников» Джесси Айзенбергом. Об этом сообщает Deadline.
По данным издания, функции сценаристки и исполнительной продюсерши нового «Пип-шоу» возьмет на себя Стефани Робинсон, ранее работавшая над сериалами «Атланта» и «Чем мы заняты в тени». Deadline отмечает, что это далеко не первая попытка сделать американскую адаптацию проекта, который выходил на британском Channel 4 с 2003 по 2015 год. За последние 17 лет предпринималось как минимум четыре попытки снять ремейк (последняя также была инициативой FX), однако ни одно из шоу так и не увидело свет.
Как указывает Deadline, в этот раз канал настроен сделать не близкий к оригиналу ремейк, а сериал, вдохновленный британским ситкомом. В частности, в нем будут две главные героини — вместо двух главных героев, которых играли комики Дэвид Митчелл и Роберт Уэбб.
Оригинальное «Пип-шоу» рассказывало о жизни двух непутевых лучших друзей, снимающих квартиру в южном Лондоне. Стилистической особенностью ситкома была съемка субъективной камерой и использование закадрового голоса, который озвучивал мысли главных героев.
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