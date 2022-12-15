Культовый британский ситком "Пип-шоу" получит ремейк

По данным издания, функции сценаристки и исполнительной продюсерши нового «Пип-шоу» возьмет на себя Стефани Робинсон, ранее работавшая над сериалами «Атланта» и «Чем мы заняты в тени». Deadline отмечает, что это далеко не первая попытка сделать американскую адаптацию проекта, который выходил на британском Channel 4 с 2003 по 2015 год. За последние 17 лет предпринималось как минимум четыре попытки снять ремейк (последняя также была инициативой FX), однако ни одно из шоу так и не увидело свет.