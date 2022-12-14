Вышел трейлер второго сезона сериала "Ваша честь"

Сюжет драматического триллера посвящен судье из Нового Орлеана, чей сын попадает в ДТП со смертельным исходом и скрывается с места преступления. Главную роль в сериале исполняет звезда "Во все тяжкие" Брайан Крэнстон .

Оригинальный израильский сериал "Ваша честь" также продлился два сезона, которые выходили в 2017–2019 годах. Вскоре шоу было адаптировано сразу в нескольких странах: свои версии сняли в США, Индии и Франции, также появился австро-немецкий ремейк. Российская адаптация с Олегом Меньшиковым в главной роли выходила на стриминге more.tv.