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1 час назад

Вышел трейлер второго сезона сериала "Ваша честь" с Брайаном Крэнстоном

Газета.Ru

Канал Showtime опубликовал трейлер второго сезона сериала "Ваша честь" — американской адаптации одноименного израильского шоу. Ролик доступен на официальном YouTube-канале Showtime.

Вышел трейлер второго сезона сериала "Ваша честь"
Фото: Кадр из сериалаКадр из сериала

Сюжет драматического триллера посвящен судье из Нового Орлеана, чей сын попадает в ДТП со смертельным исходом и скрывается с места преступления. Главную роль в сериале исполняет звезда "Во все тяжкие" Брайан Крэнстон.

Оригинальный израильский сериал "Ваша честь" также продлился два сезона, которые выходили в 2017–2019 годах. Вскоре шоу было адаптировано сразу в нескольких странах: свои версии сняли в США, Индии и Франции, также появился австро-немецкий ремейк. Российская адаптация с Олегом Меньшиковым в главной роли выходила на стриминге more.tv.

Сериалы,Во все тяжкие,Брайан Крэнстон,Олег Меньшиков,
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