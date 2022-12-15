Названа дата выхода сериала«13 клиническая»

22 декабря 2022 года в онлайн-кинотеатре «Иви» выйдут все серии мистического сериала «13 клиническая» с Данилой Козловским, Паулиной Андреевой и Викторией Исаковой в главных ролях. Шоураннером проекта выступил Андрей Золотарев, автор сценария таких проектов как «Притяжение», «Вторжение», «Лёд», «Лёд 2», а также сериалов «Триггер», «Мастер», «Вне себя».
По сюжету, талантливый хирург Кирилл попадает в 13 клиническую больницу, где врачи борются со сверхъестественными явлениями. Единственный способ выжить для него — показать себя с лучшей стороны и убедить руководство, что он нужен больнице. Кирилл погружается в хитросплетения отношений людей, ведьм и демонов, все больше сомневаясь в своей способности правильно определять — кто именно здесь «добро», а кто «зло». Постепенно, он понимает, что сам одержим сильным демоном, который до поры не спешит проявить себя.
Данила Козловский рассказал: «Прежде всего, мне хочется поздравить всех причастных и зрителя с премьерой сериала на «Иви». Это была интересная работа для меня, как для актера, интересная творческая задача. Несмотря на фантастическую составляющую этой истории, она, конечно, о взаимоотношениях людей, о том, как важно смотреть внутрь себя, слушать себя, свою интуицию и оставаться человеком, даже если внутри поселилась не очень добрая сущность».