Названа дата выхода сериала«13 клиническая»

По сюжету, талантливый хирург Кирилл попадает в 13 клиническую больницу, где врачи борются со сверхъестественными явлениями. Единственный способ выжить для него — показать себя с лучшей стороны и убедить руководство, что он нужен больнице. Кирилл погружается в хитросплетения отношений людей, ведьм и демонов, все больше сомневаясь в своей способности правильно определять — кто именно здесь «добро», а кто «зло». Постепенно, он понимает, что сам одержим сильным демоном, который до поры не спешит проявить себя.