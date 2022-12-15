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2 часа назад

Риз Уизерспун сыграет главную роль в комедийном сериале о чирлидинге

Газета.Ru

Голливудская звезда Риз Уизерспун сыграет главную роль и станет исполнительным продюсером комедийного сериала о мире чирлидинга для Amazon Prime Video.

Риз Уизерспун сыграет главную роль в сериале о чирлидинге
Фото: Газета.RuГазета.Ru

История рассказывает о бывшей чирлидерше (Уизерспун), которая прокладывает себе путь через Атлантику, чтобы преподавать черлидинг в школе в Англии.

"Я долго искала проект, чтобы сделать женщин героями их собственных историй для молодого поколения", — сказала Уизерспун .

Ее слова приводит The Hollywood Reporter.

Актриса добавила: "Когда я увидела эту историю, я сразу поняла, что эта идея та самая. Мысль о том, чтобы увидеть, как американка приезжает в Европу, чтобы поделиться очень американским видом спорта группы поддержки просто взволновала меня! Мне нравится, что этот сериал наполнен глубокой радостью и силой командной работы".

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