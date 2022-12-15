Риз Уизерспун сыграет главную роль в сериале о чирлидинге

Актриса добавила: "Когда я увидела эту историю, я сразу поняла, что эта идея та самая. Мысль о том, чтобы увидеть, как американка приезжает в Европу, чтобы поделиться очень американским видом спорта группы поддержки просто взволновала меня! Мне нравится, что этот сериал наполнен глубокой радостью и силой командной работы".