«Шантарам» с Чарли Ханнэмом закрыли после первого сезона

Издание Deadline пишет, что Apple TV+ закроет сериал после выхода первого сезона.

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В главной роли сыграл Чарли Ханнэм. Сериал основан на романе Грегори Дэвида Робертса под названием «Шантарам».

Шоу снимали на двух континентах. Работа велась во время пандемии. Авторам пришлось приостановить работу из-за коронавируса в феврале 2020 года. Затем съёмку возобновили в мае 2021-го.

В сериале рассказывается о Лине Форде, который сбежал из австралийской тюрьмы строгого режима.

Он стал врачом и начал работу в трущобах Бомбея, действие происходило в 1980-х годах.