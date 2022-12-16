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3 часа назад

«Шантарам» с Чарли Ханнэмом закрыли после первого сезона

runews24.ru

Издание Deadline пишет, что Apple TV+ закроет сериал после выхода первого сезона.

«Шантарам» с Чарли Ханнэмом закрыли после первого сезона
Фото: runews24.rurunews24.ru

В главной роли сыграл Чарли Ханнэм. Сериал основан на романе Грегори Дэвида Робертса под названием «Шантарам».

Шоу снимали на двух континентах. Работа велась во время пандемии. Авторам пришлось приостановить работу из-за коронавируса в феврале 2020 года. Затем съёмку возобновили в мае 2021-го.

В сериале рассказывается о Лине Форде, который сбежал из австралийской тюрьмы строгого режима.

Он стал врачом и начал работу в трущобах Бомбея, действие происходило в 1980-х годах.

Затем мужчина встречается с боссом местной мафии, после чего начинает использовать свои навыки для торговли оружием и подделки документов, чтобы бороться с вторгшимися российскими войсками в Афганистане.

Сериалы,Чарли Ханнэм,Apple,
18+
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