«Шантарам» с Чарли Ханнэмом закрыли после первого сезона

Издание Deadline пишет, что Apple TV+ закроет сериал после выхода первого сезона.
В главной роли сыграл Чарли Ханнэм. Сериал основан на романе Грегори Дэвида Робертса под названием «Шантарам».
Шоу снимали на двух континентах. Работа велась во время пандемии. Авторам пришлось приостановить работу из-за коронавируса в феврале 2020 года. Затем съёмку возобновили в мае 2021-го.
В сериале рассказывается о Лине Форде, который сбежал из австралийской тюрьмы строгого режима.
Он стал врачом и начал работу в трущобах Бомбея, действие происходило в 1980-х годах.
Затем мужчина встречается с боссом местной мафии, после чего начинает использовать свои навыки для торговли оружием и подделки документов, чтобы бороться с вторгшимися российскими войсками в Афганистане.